Estelionato amoroso cresce no DF e atinge, principalmente, mulheres com mais de 40 anos

O aumento no número de casos de estelionato amoroso no Distrito Federal tem chamado atenção da polícia. Dados mostram que só no ano passado, foram registradas 48 ocorrências desse tipo de golpe na capital do país. Conhecido como golpe do amor, o crime emocional e financeiro afeta, principalmente, mulheres com mais de 40 anos. Nele, os criminosos passam a se relacionar com as vítimas amorosamente e usam da afetividade para manipulá-las e obter vantagens financeiras.



Em julho deste ano, Nilbert Meira Oliveira foi preso suspeito de enganar mulheres com promessas de lucro em investimentos financeiros. A investigação aponta que o homem agia de forma convincente e incisiva. Segundo a delegada Adriana Romana, a ação desse tipo de golpista é comum e, assim que eles aplicam o golpe, se desfazem da vítima, buscam outro alvo e retomam o crime. Ela aponta que existem casos de vítimas que têm apenas encontros virtuais com os criminosos e, ainda assim, caem no golpe e perdem suas economias.