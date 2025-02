Exclusão do governardor Ibaneis Rocha do inquérito do STF muda cenário eleitoral no DF

A decisão que propõe a exclusão do governador Ibaneis Rocha do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe em 8 de Janeiro altera a dinâmica política no Distrito Federal para as eleições de 2026. O procurador-geral da República declarou que não há elementos que vinculem Ibaneis aos acontecimentos, enfraquecendo o principal argumento da oposição. O afastamento anterior de Ibaneis, ordenado pelo STF, ainda é uma questão política relevante. A decisão final cabe ao ministro Alexandre de Moraes, mas a manifestação do PGR já funciona como um reconhecimento moral da inocência de Ibaneis, impactando sua imagem junto ao eleitorado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!