Festivais, shows e atrações culturais agitam o DF neste fim de semana

Neste sábado (10), o Festival Nuestro Encontro traz Sara Alencar ao Teatro dos Bancários às 20h, apresentando canções inspiradas pela maternidade. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis no site Sympla.



Até 25 de maio, o Petit Paris na Praça Central do Parque Shopping diverte as crianças. Às 16h, o espetáculo “Tchibum Diversão Embaixo d'Água” ocorre no Teatro Paulo Gracindo, no Sesc Gama, com ingresso gratuito distribuídos uma hora antes.



Para os amantes da música sertaneja, o Festival Tour Histórias acontece na Arena BRB Mané Garrincha às 16h, seguido pelo Festival Rock Popular Brasileiro no estacionamento do mesmo local.



