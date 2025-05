Flagrantes de imprudência no trânsito do DF: quando não mata, deixa marcas para sempre

Rafael Cleadi, um tatuador de Brasília, sofreu um grave acidente quando uma retroescavadeira fez uma manobra irregular, fechando a rua. Câmeras de segurança registraram o momento impressionante, em que ele bate no veículo e é lançado ao chão. Ele destaca que "se não tivesse pulado", o desfecho poderia ter sido fatal. Rafael, impossibilitado de trabalhar, conta que enfrenta dificuldades durante a recuperação.



Em outro incidente, um caminhão causou confusão ao tentar passar por um túnel em Taguatinga (DF). A gerente de ação educativa de trânsito do Detran enfatiza que a segurança no trânsito é responsabilidade de todos, destacando a campanha "Desacelere" do Maio Amarelo, que incentiva a redução da velocidade e a manutenção de distância segura no trânsito.



