GDF conclui obras em canais de irrigação que vão beneficiar produtores rurais de Planaltina

O Governo do Distrito Federal entregou, nesta sexta-feira (22), as obras de revitalização dos canais de irrigação da Lagoinha e Monjolo. A conclusão dos trabalhos vai beneficiar grande parte dos moradores de Planaltina. Principalmente, os donos de propriedades rurais.



“Conseguimos preservação ambiental e desenvolvimento para a população rural. Vamos avançar cada vez mais, porque a população de Planaltina e Arapoanga merece muito o nosso trabalho”, comemora o governador do DF, Ibaneis Rocha.



Em Lagoinha, 21 propriedades, que abastecem 25 famílias, foram beneficiadas pelas obras, orçadas em R$ 400 mil. Já em Monjolo, a revitalização custou R$ 340 mil e vai melhorar as vidas de 50 famílias. A Secretaria de Agricultura, Abastecimento de Desenvolvimento Rural (Seagri-DF) coordenou os projetos.