GDF enviará pedido de reajuste das forças de segurança do DF ao Palácio do Planalto

O governador Ibaneis Rocha anunciou que na próxima segunda-feira enviará ao Palácio do Planalto um pedido de reajuste salarial para as forças de segurança do Distrito Federal. A proposta, que faz parte de uma promessa de campanha, visa equiparar os salários dos policiais civis aos da Polícia Federal, e incluirá aumentos proporcionais para os militares e bombeiros. O pagamento ocorrerá em duas parcelas: uma em 2025 e outra em 2026. O envio ocorrerá na presença de parlamentares da bancada do Distrito Federal, e as articulações com o Congresso Nacional iniciarão após a entrega da proposta.