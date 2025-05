GDF inaugura Centro de Inteligência Artificial e entrega novos apartamentos no Sol Nascente

O GDF (Governo do Distrito Federal) lançou nesta quinta-feira (22) o Centro Integrado de Inteligência Artificial, visando oferecer cursos para alunos da rede pública. O centro já conta com mais de 40 profissionais e prevê contratar 30 estudantes. Universidades locais, como a Universidade de Brasília, Instituto Federal de Brasília e Universidade do Distrito Federal, estão envolvidas no projeto em parceria com o Google, que fornecerá 5 mil licenças para cursos de Inteligência Artificial, sendo mil para educadores.



Nesta quinta-feira, também foram entregues 70 apartamentos no Residencial Horizonte do Sol Nascente, para famílias de baixa renda. Tamyris Soares, uma das beneficiadas, expressou emoção ao receber seu primeiro imóvel, ressaltando a transformação do local, que era um antigo depósito de lixo, em moradias para a comunidade.



