GDF inaugura o primeiro Centro de Educação Infantil no Riacho Fundo II

O Governo do Distrito Federal inaugurou, nesta quarta-feira (23), o primeiro Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo II. A unidade, batizada de Parque do Riacho, já está funcionando e vai atender até 520 crianças, de 4 e 5 anos, em dois turnos.



Com investimento de R$ 9,5 milhões, o prédio na quadra QN 12 tem 14 salas de atividades. “É uma oportunidade que estamos dando a elas (crianças) serem cidadãos do futuro, podendo alcançar cargos, passar em concursos públicos e constituir com as suas famílias a melhoria que elas merecem”, comemorou o governador do DF, Ibaneis Rocha.