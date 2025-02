GDF reforma escola bilíngue com libras no DF e entrega módulo escolar rural na Chapadinha

O governador Ibaneis Rocha inaugurou a Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português no Plano Piloto, projetada para atender de crianças a partir de quatro meses até alunos do ensino médio em Libras como primeira língua. O investimento foi de R$ 6,8 milhões. A unidade é a segunda do tipo no DF, com a primeira localizada em Taguatinga. Também foram concluídas reformas na DF 180, que melhoram a ligação entre Ceilândia e Brasília, com nova pavimentação e sinalização. No núcleo rural de Chapadinha, um novo módulo escolar foi entregue, ampliando a capacidade de atendimento aos alunos. Este modelo de expansão rápida das escolas visa atender 15 mil alunos na rede pública do DF.