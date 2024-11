GDF sanciona lei que aumenta os cuidados com a saúde mental de gestantes e puérperas

O Governo do Distrito Federal sancionou, nesta terça-feira (26), uma lei para aprimorar os cuidados com a saúde mental de mães. A norma visa a humanizar o atendimento a grávidas e puérperas. Além disso, deve elevar o número de profissionais nas maternidades públicas.



A Lei Distrital, cuja autoria é do deputado distrital Gabriel Magno (PT), estabelece que o governo deve fornecer assistência psicológica às mães, durante o pré-natal e após o nascimento da criança.



A medida se deve ao fato de muitas gestantes sofrerem burnout materno, depressão e ansiedade, e se baseou em dados da Secretaria de Saúde acerca desses transtornos. Após a sanção, resta ao GDF regulamentar a norma.