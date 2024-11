GDF troca diretoria do setor de Fiscalização de Faixa de Domínio do DER

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afastou das funções o diretor de Faixa de Domínio do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), Lucas Santos de Farias, e o superintendente de Operações do órgão, Murilo de Melo Santos, nesta quinta-feira (31). Os servidores haviam sido acusados por funcionários do órgão de impedir a fiscalização de painéis de LED instalados nas vias.



“Para garantir a lisura dos processos investigativos, em curso no Departamento com o objetivo de investigar condutas irregulares envolvendo os tais servidores da carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, o DER-DF informa que a gestão da Fiscalização da Faixa de Domínio será trocada", informou o órgão em nota.



Um dos fiscais que denunciaram o diretor contou à reportagem do DF RECORD que “há várias interferências” no exercício das atribuições deles. “Quando um fiscal tenta realizar as suas diligências de acordo com a legislação vigente, é perseguido, cerceado, e sofre sanções, afastamentos no órgão”, narrou o homem, que preferiu não se identificar por medo de retaliações.



Na última terça (29), Lucas e Murilo se envolveram em uma discussão com funcionários do DER, e a confusão acabou na 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho. O diretor e o superintendente afirmaram que a discussão se deu em virtude de processo administrativo contra um dos servidores que denunciou o caso dos painéis. Lucas informou que o funcionário seria afastado preventivamente por não ter mais condições de atuar na função.