GDF vai implementar a educação socioemocional na rede pública de ensino

A procura de mães e pais por escolas que foquem o desenvolvimento socioemocional dos alunos tem crescido a cada ano no Brasil. A alta demanda por essa abordagem motivou o GDF implementá-la na rede pública de ensino, por meio da Secretaria de Educação. O método visa a tornar o ambiente escolar mais acolhedor e saudável, em uma ação conjunta do governo, dos educadores e das famílias dos estudantes. O jornalista Vladimir Porfírio explica a metodologia e apresenta os bastidores desse plano do GDF. Confira.