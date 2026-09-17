Golpes em conselhos profissionais: saiba como identificar e evitar

Golpistas estão se passando pelos conselhos profissionais para cobrar boletos e esses criminosos ameaçam suspender o registro de quem não pagar, usando logos e mensagens com cara de oficial. A mensagem falsa é enviada a profissionais da saúde com logotipo do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os golpistas cobram débitos e ameaçam suspensão do registro.



Contatos ocorrem por telefone, e-mail e WhatsApp. O alerta também se estende aos profissionais de enfermagem que enfrentam situações semelhantes. Recomenda-se cautela ao receber solicitações de pagamento para evitar fraudes.