Golpes em conselhos profissionais: saiba como identificar e evitar
Profissionais enfrentam tentativas de golpe com cobranças falsas de conselhos
Golpistas estão se passando pelos conselhos profissionais para cobrar boletos e esses criminosos
ameaçam suspender o registro de quem não pagar, usando logos e mensagens com cara de
oficial. A mensagem falsa é enviada a profissionais da saúde com logotipo do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Os golpistas cobram débitos e ameaçam suspensão do registro.
Contatos ocorrem por telefone, e-mail e WhatsApp. O alerta também se estende aos profissionais de enfermagem que enfrentam situações semelhantes. Recomenda-se cautela ao receber solicitações de pagamento para evitar fraudes.
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