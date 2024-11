Governadores discutem saúde, reforma tributária e segurança pública em fórum no DF

Brasília sediou na manhã desta quinta-feira (28) o 15º Fórum de Governadores do Brasil. Segurança pública, saúde e reforma tributária foram alguns dos assuntos discutidos durante o encontro que destaca a importância do diálogo entre os estados e o governo federal. Além dos chefes do executivo dos 26 estados e do DF, o evento também contou com a presença de outras autoridades, como ministros e secretários.



O fórum aconteceu no Centro Internacional de Convenções do Brasil e reforça o papel dos estados na busca por soluções para os problemas enfrentados em todo o país. Os governadores têm a oportunidade de discutir desafios, compartilharem experiências e buscarem soluções conjuntas.