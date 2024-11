Governo do DF cria Divisão Antiterrorismo após explosões no STF

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou a criação de uma divisão antiterrorismo, em resposta ao ataque do homem-bomba na Esplanada dos Ministérios. A unidade, formada por dois delegados e 25 agentes da Polícia Civil, terá a missão de monitorar atividades suspeitas, incluindo ações na internet, com possibilidade de quebra de sigilos.



Em entrevista exclusiva à Record, o secretário de Segurança, delegado Sandro Avelar, explicou que a nova divisão atuará em cooperação com a Polícia Federal e a ABIN, focando exclusivamente no Distrito Federal. A decisão é baseada na eficácia da Polícia Civil do DF e na experiência de Avelar, que trabalhou como adido da Polícia Federal em Londres, onde o combate ao terrorismo foi separado da prevenção a ataques locais.