Homem em situação de rua é baleado após uma suposta importunação sexual no Sudoeste

Um homem em situação de rua foi baleado de raspão no pescoço após uma suposta importunação sexual contra uma mulher no Parque da Cidade, em Brasília . Segundo testemunhas, o autor dos disparos teria sido o companheiro da mulher. A terceira delegacia de polícia está responsável pela investigação. O Corpo de Bombeiros prestou socorro e encaminhou a vítima ao hospital. Uma testemunha relatou ter ouvido o barulho do disparo e visto uma discussão entre um casal e o homem ferido.



