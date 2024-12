Ibaneis e parlamentares do DF defendem Fundo Constitucional em reunião com Lira

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se reuniu com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, nesta quarta-feira (4), para discutir a mudança no Fundo Constitucional proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O pacote de corte de gastos prevê redução nos repasses da União ao DF, que utiliza a verba para custeio nas áreas de segurança pública, saúde e educação.



“A liderança do governo aqui vai ter que, diante das manifestações das outras bancadas, analisar se é melhor retirar ou sofrer mais uma derrota no Congresso, como foi da vez passada. A gente espera que o diálogo seja aberto”, projeta Ibaneis, que tem mobilizado parlamentares, da base aliada e da oposição, a demonstrarem contrariedade à redução no fundo.