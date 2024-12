Ibaneis entrega nova escola técnica e anuncia reforma do Autódromo de Brasília

O Distrito Federal ganhou mais uma escola técnica, no Paranoá, que vai concentrar cursos na área de construção civil. Os alunos poderão se capacitar em edificação, design de móveis, e paisagismo. O governador Ibaneis Rocha também entregou condomínios no Itapoã Parque. São 350 apartamentos de dois e três quartos no novo setor habitacional. Segundo Ibaneis, a previsão de entrega de todo o empreendimento é até março de 2026, com mais de 12 mil moradias.



Em reunião no Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico do DF), empresários e técnicos avaliaram o cumprimento de sugestões para políticas públicas na cidade. O GDF (Governo do DF) até então cumpriu a meta de 93% em seis eixos estratégicos. No evento, o governador anunciou a reforma do Autódromo de Brasília e a obra da segunda etapa do Teatro Nacional. No evento, o Codese lançou uma plataforma online onde toda a população pode acompanhar a execução de iniciativas do poder público.