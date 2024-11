Idoso é socorrido após cair em bueiro sem tampa; ele está internado em Planaltina (DF)

Um idoso de 84 anos caiu na tarde desta quarta-feira (6) em um bueiro que estava aberto no Distrito Federal. O caso aconteceu às 11h20, na avenida Água de Coco, no Arapoanga. Câmeras de segurança da avenida flagraram o momento em que o senhor, que andava pela rua, não percebe o buraco e acaba caindo no bueiro.O idoso foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros. Ele precisou ser imobilizado e foi retirado com algumas escoriações, consciente e orientado, mas relatando dores no quadril. Ele foi encaminhado para o Hospital de Planaltina. Depois do atendimento, os bombeiros fecharam o bueiro.