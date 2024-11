Iges apresenta relatórios de desempenho sobre os últimos oito meses de atuação no DF

O Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde) prestou contas aos deputados distritais, nesta quinta-feira (7), sobre os últimos oito meses de atuação na Saúde do Distrito Federal. O instituto apresentou relatórios com detalhes dos dados de desempenho na gestão, em audiência pública na CFGTC (Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle) da CLDF (Câmara Legislativa do DF).



De acordo com os dados, o Iges teve perto de 1,5 milhão de atendimentos nos dois primeiros quadrimestres de 2024, considerando todas as unidades de saúde gerenciadas pelo instituto. São 13 UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), hospitais de base, Santa Maria e o Hospital Do Sol. Destes, um percentual de 10% dos atendimentos é de pacientes de fora do DF, em grande maioria do Entorno. Os números, no entanto, estariam abaixo da necessidade do DF, e as metas do contrato do Iges estariam desatualizadas.



Os números financeiros de prestação de contas apresentado na audiência pública foram questionados pelos deputados distritais. A principal crítica é de que o Iges, desde que foi estabelecido como modelo de gestão em 2017, opera com um contrato desatualizado que já tem 52 aditivos. Os deputados questionam a necessidade de um contrato mais atual, que esbarraria, principalmente, em dificuldades quanto aos acertos trabalhistas para essa migração.



Na audiência houve acordo para montagem de uma mesa redonda para discutir soluções. Fariam parte gestores do Iges, Secretaria de Saúde, deputados distritais e órgãos como o Tribunal de Contas. A população também pode acompanhar os números em tempo real com o painel no site do instituto que permite, inclusive, ter menos espera nos atendimentos médicos, possibilitando checar dados como o tempo de espera nas UPAs em determinado dia.