Impedidos de entrar na Guatemala, brasileiros enfrentam burocracia para retorno ao Brasil

Dois moradores de Brasília, impedidos de entrar na cidade da Guatemala, são mantidos em um alojamento improvisado no principal aeroporto do país, há 5 dias. Os rapazes dizem que não cometeram nenhum crime. O controle de imigração da Guatemala não explicou para os turistas o motivo de terem sido impedidos de entrar na Guatemala. O Itamaraty informou que a Embaixada do Brasil na Guatemala está ciente do caso desde sábado e está prestando assistência consular. Mas, por questões de privacidade, detalhes específicos não foram divulgados.