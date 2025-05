Limitação de atendimentos pediátricos gera tumulto no Hospital Regional de Santa Maria

A ala pediátrica do Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, foi palco de uma confusão nesta sexta-feira (23) após limitar o atendimento a casos graves. Duas mulheres atacaram a porta da unidade em protesto. Pais, como Aline que chegou às 8h com filhos doentes, relatam longas esperas. Ela denunciou a situação à ouvidoria do Governo do Distrito Federal.



O Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) explica que, devido à superlotação, apenas pacientes com pulseiras laranja e vermelha são atendidos. A gestão estuda melhorias para reduzir a espera e ressalta que atitudes agressivas não ajudam a resolver os problemas.



