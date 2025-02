Menino de 4 anos resgata prima trancada em casa em Planaltina de Goiás

Em Planaltina de Goiás, Pedrinho, de quatro anos, protagonizou um ato heroico ao resgatar sua prima Isis, de dois anos, que estava trancada em um quarto. Durante uma visita da família ao local, a pequena Isis se trancou por acidente. Após ouvir as instruções do pai e do padrinho, Valdelânio, Pedrinho passou pela janela do banheiro e abriu rapidamente a porta, libertando a prima. A ação bem-sucedida deixou a família aliviada e orgulhosa, mas também sem vontade de viver novas aventuras tão cedo.