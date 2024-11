Mercado em Movimento: construção e TI são os setores que mais vão contratar em três anos

O mercado de trabalho nas áreas da construção civil e da tecnologia da informação estará aquecido, pelo menos, até 2027. É o que aponta o Mapa do Trabalho Industrial do Distrito Federal, do ONI (Observatório Nacional da Indústria) e da CNI (Confederação Nacional da Indústria). Mas, para manter as atividades em alta, será preciso qualificar 186 mil profissionais.



O levantamento indica também a necessidade de formação de 33 mil novos trabalhadores e de requalificar outros 153 mil, que já compõem o mercado. A construção civil deve gerar 25 mil vagas e a TI, 23 mil. Já a logística e transporte a demanda será por 40 mil profissionais.