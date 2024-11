Morador de Planaltina leva R$ 500 mil em sorteio do Nota Legal

O sorteio do Nota Legal aconteceu nesta quarta-feira (13). Um morador de Planaltina, no Distrito Federal, foi o vencedor do maior prêmio e levou R$ 500 mil. Segundo a Secretaria de Economia, o consumidor foi contemplado a partir de uma compra de R$ 39 em uma farmácia. Outros dois consumidores, um morador do Gama e outro de Sobradinho, garantiram, cada um, R$ 200 mil.



Nesta edição, mais de 1 milhão de consumidores do Distrito Federal participaram do sorteio. Para participar do programa, as pessoas físicas devem estar cadastradas no site do Nota Legal, não ter débitos com a receita do DF e informar o número do CPF nas suas compras.