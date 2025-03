Motorista é preso com 4,5 Kg cocaína em Santa Maria

Um homem foi preso em Santa Maria com 4,5 Kg de cocaína durante uma ação conjunta das polícias civis de Goiás e do DF. Ele distribuía a droga no Distrito Federal e já era investigado pela Polícia Federal. O indivíduo possui antecedentes por porte ilegal de arma, roubo e receptação. A cocaína, avaliada em R$ 500 mil, estava escondida dentro do carro.



