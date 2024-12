Nova lei aumenta pena de feminicídio para até 40 anos de prisão

Uma lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumenta a pena de feminicídio para até 40 anos. Só no Distrito Federal, este ano, 21 mulheres foram vítimas desse crime. Até então, a pena máxima para quem comete assassinatos contra mulheres por razão de gênero era de 30 anos. O mínimo também passará de 12 para 20 anos.



A ideia da lei anti-feminicídio partiu de um projeto da senadora Margareth Buzetti (PSD). Segundo ela, a legislação será mais rigorosa, e o condenado terá que cumprir 55% da pena em regime fechado para começar a progredir. Se a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60, tiver filhos com idade inferior a seis meses ou com deficiência, a pena pode aumentar em 30%.



“Está havendo um descaso com a vida, principalmente da mulher, que morre por ser mulher e por não querer mais viver com o seu companheiro. Isso é uma coisa que a gente não pode mais admitir”, afirmou a senadora.