Novo estacionamento para caminhões e carretas é inaugurado no SIA (DF)

Foi inaugurado nesta sexta-feira (06) o novo estacionamento para caminhões e carretas no Trecho 1 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A obra, que custou R$ 2,2 milhões, oferece 24 vagas e conta com drenagem pluvial, bocas de lobo, rampas de acessibilidade, calçadas e sinalização. A entrega atende a uma antiga demanda dos caminhoneiros, que não tinham local adequado para estacionar na região. Durante a inauguração, o governador Ibaneis Rocha anunciou a construção de banheiros e pontos de apoio para caminhoneiros e manifestou intenção de requalificar os quiosques do setor