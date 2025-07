Novos ônibus com tecnologia avançada começam a circular no DF

Os novos ônibus começaram a circular nas regiões do Paranoá, São Sebastião, Gama e Santa Maria. Um total de 71 veículos foi entregue, sendo que 25 reforçarão as linhas imediatamente. O aplicativo "DF no Ponto" já está disponível para Android e iOS, permitindo aos usuários acompanhar em tempo real a localização dos ônibus. O governador Ibaneis Rocha anunciou editais para ampliação dos corredores exclusivos de BRT nas regiões Sul, Sudeste, Oeste e Norte do DF.



