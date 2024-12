PF investiga venda de sentenças no STJ com figuras públicas entre as vítimas

A Polícia Federal investiga um esquema de venda de sentenças no Superior Tribunal de Justiça (STJ), envolvendo advogados, lobistas e servidores. Entre as vítimas de extorsão está o presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Wellington Luiz, que denunciou uma tentativa de compra de decisão judicial. A operação Sisamnes revelou que o suposto líder do esquema enriqueceu 3.000% em um ano. Mandados de busca foram cumpridos, e um lobista já foi preso. O caso, que segue sob sigilo, pode envolver mais figuras públicas e servidores do tribunal.