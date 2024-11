Plataforma Recircula Brasil rastreia a reutilização de plástico e impulsiona a reciclagem

A reciclagem de plástico tem crescido no Brasil. Houve aumento de 46% no volume desde 2018, segundo dados da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria do Plástico). Nesse período, a atividade gerou faturamento R$ 3,1 milhões. Além disso, neste ano, a produção alcançou o recorde de 1,1 milhão de toneladas.



Pensando em incentivar a reciclagem, a ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial) e a Abiplast inauguraram a plataforma Recircula Brasil. Graças à ferramenta, o país saltou de 14 mil para 20 mil toneladas de resíduos plásticos rastreados na indústria nacional. O valor é 42% a mais do que o Recircula Brasil rastreou em dois anos de teste.



“A NFe (Nota fiscal eletrônica) entra na plataforma contendo a quantidade de plástico reciclado que a indústria utilizou. Isso é importante para a indústria porque ela está preservando o meio ambiente e, ao mesmo tempo, garantindo o acesso dos produtos dela ao mercado internacional, que tem exigido que, para entrar no país, deve-se usar matéria-prima reciclada”, explicou o presidente da ABDI, Ricardo Capelli.