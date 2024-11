Polícia faz operação no Recanto das Emas para combater tráfico de drogas, roubos e furtos

Para combater crimes como roubos, furtos e tráfico de drogas, agentes da 27ª Delegacia de Polícia da PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) fizeram uma operação no Recanto das Emas, nesta quarta-feira (27). Os policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão e dez de prisão. Na quadra 406, região conhecida como Favelinha, foram encontradas porções de drogas e arma de fogo. Também foram feitas rondas em praças, com o objetivo de reprimir a criminalidade e garantir a tranquilidade em áreas públicas da cidade.