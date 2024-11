Programação cultural no DF tem exposições e teatro neste fim de semana

Este fim de semana no DF terá atrações culturais para pessoas de todas as idades. Quem quiser conhecer melhor a arquitetura e as paisagens da capital federal, poderá conferir a exposição interativa De Ver Cidade: Brasília numa caixa de brinca, na Biblioteca Nacional. A mostra está aberta ao público de segunda à sexta, das 8h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 14h. A entrada é gratuita.



Já os amantes de teatro podem assistir a um festival que celebra a produção cênica brasiliense, no Sesc Taguatinga, neste e no próximo fim de semana, às 20h, e também em 1º de dezembro. Para o público infantil, o JK Shopping apresenta a peça A mágica história de Peter Pan, neste domingo (24), às 15h.



A Arena BRB Mané Garrincha oferece o principal evento de criatividade da América Latina: o Pixel Show, aberto ao público neste sábado e domingo, das 9h às 21h. A atração inclui palestras e workshops nas áreas de design, tecnologia, ilustração e animação. A entrada é gratuita.