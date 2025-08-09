Programe-se: agenda cultural movimenta Brasília neste fim de semana

Neste fim de semana, Brasília está repleta de eventos culturais. O Festival da Uva e do Vinho ocorre em Planaltina, com o cantor de pagode Dilsinho na sexta-feira, Léo Santana no sábado e Leonardo no domingo, com entrada gratuita mediante doação de um quilo de alimento. A banda Só Para Contrariar se apresenta no Festival Na Praia nesta sexta-feira à noite.



O espetáculo Belas Vozes da Ópera Italiana será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães sábado. O Teatro dos Bancários recebe a peça Atrás das Paredes no sábado e domingo, com ingressos disponíveis no Sympla ou na bilheteria.



No sábado, dia 9 de setembro, o Iate Clube de Brasília sedia a 10ª edição do Iate in Concert, celebrando clássicos do jazz e da música francesa. A entrada é uma cesta básica, disponível para compra online ou no local do evento.



