R7 Brasília

Proibição de celulares nas escolas do DF completa seis meses; veja o que mudou

Suspensão do uso de celulares em escolas públicas do DF levou a novas atividades e reflexões dos alunos

DF Record|Do R7

Seis meses após a proibição do uso de celulares nas escolas públicas do Distrito Federal, diversas atividades têm ocupado o tempo dos alunos, como torneios de esportes e leitura. No Centro de Ensino Fundamental 102 Norte, a diretoria destaca que a medida alinha-se aos esforços da comunidade escolar, enquanto os alunos guardam seus celulares nas mochilas.

Janaína, de 15 anos, se adaptou bem à nova rotina devido ao controle de telas em casa. Já João, de 14 anos, acredita que havia necessidade de um debate prévio e ressalta que a internet, quando bem utilizada, pode ser uma aliada na educação.

