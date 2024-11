Quadrilha que aplicava golpes em clientes de banco do DF é presa em megaoperação

Uma megaoperação das polícias do Distrito federal, São Paulo e Mato Grosso prendeu integrantes de uma quadrilha que aplicava golpes pelo celular. Os líderes da quadrilha ficavam em São Paulo e um outro membro, em Brasília. Este, clonava o telefone de clientes Vips de um banco da capital federal. Quando tinha acesso ao celular, espelhava o aparelho da vítima no dele e com isso, tinha acesso a todo o celular e dados, usava o aplicativo do banco para fazer todo tipo de transações. As investigações começaram no ano passado quando os funcionários do banco informaram à polícia que tinham sido procurados pelos criminosos para fornecer os números dos telefones dos clientes Vips. De acordo com a polícia, em seis meses foram movimentados R$ 8 milhões.