Senac inaugura maior unidade do DF, com estrutura para atender mais de 5 mil estudantes

O Senac inaugurou o Centro de Educação Profissional Miguel Setembrino, no Setor Comercial Sul. O centro possui nove andares e pode atender até cinco mil estudantes em 30 cursos nas áreas de bem-estar, gastronomia, saúde e turismo. O prédio foi reformado com salas de aula equipadas com laboratórios modernos. A iniciativa visa contribuir para a transformação da área.



