Setor de materiais de construção cresce no Brasil e movimenta R$ 200 bilhões por ano

O quadro Mercado em Movimento dessa quinta-feira (14) mostra como o setor de materiais de construção movimenta, por ano, mais de R$ 200 bilhões. O negócio, que cresce cada vez mais em todo o país, dispõe de uma infinidade de opções para quem deseja fazer desde obras pequenas a grandes construções. Este ano, a previsão de crescimento do setor é de 5%, em relação ao mesmo período de 2023.



Alguns itens de construção têm isenção tributária, ou seja, mais de 70 produtos, como cimento, areia e argamassa saem mais barato para o consumidor. Na hora de realizar as compras, é importante fazer uma pesquisa de mercado, já que as lojas de varejo trabalham com ofertas. No Distrito Federal e Entorno há 4 mil lojas que, juntas, geram aproximadamente 20 mil empregos.