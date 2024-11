Suspeito de matar companheira a facadas no DF está internado em estado grave

O suspeito de matar a companheira a facadas no Sol Nascente (DF) está em internado em estado grave no Hospital Regional de Ceilândia. O caso aconteceu nesse domingo (27) e é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal como feminicídio. Jucelia dos Santos da Silva, de 35 anos, e Magecson dos Anjos Matias, de 40 anos, haviam saído da Bahia e chegado ao DF há aproximadamente duas semanas.



Segundo familiares, o relacionamento do casal era muito conturbado, com um histórico de brigas motivadas por ciúmes. No dia do crime, eles haviam discutido e o homem correu atrás DE Jucelia com uma faca enquanto ela gritava por socorro. Depois de assassiná-la, ele foi espancado por testemunhas. Magecson foi socorrido com ferimentos no pescoço e traumatismo cranioencefálico. Este foi o 18º caso de feminicídio registrado em 2024 até agora, no DF.