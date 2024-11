TCDF aprova as contas do Governo do Distrito Federal de 2023, com ressalvas

TCDF (Tribunal de Contas do Distrito Federal) aprovou as contas de 2023 do Executivo local. Entre os pontos positivos, está o aumento salarial de 4 mil policiais e o cumprimento de todas as metas estabelecidas na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).



Apesar do parecer favorável, o conselheiro André Clemente, que liberou as contas para aprovação da Câmara Legislativa do DF, fez ressalvas “O que precisa melhorar: aperfeiçoar a gestão; gastar melhor os recursos e fundos, como os da criança e do adolescente; integrar melhor os órgãos, na pauta animal, como Polícia Civil, Secretaria do Meio Ambiente e Detran, para efetivamente resolver o problema”, detalhou.



Segundo o conselheiro, a pauta das pessoas com deficiência também deve ser melhor executada pelo GDF.