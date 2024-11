Trabalhador morre preso às estruturas de galpão que desabou durante chuva no DF

Um trabalhador morreu preso às ferragens da estrutura de um galpão que desabou por causa da forte chuva e do vento que atingiu o Núcleo Bandeirante (DF), na tarde desta segunda-feira (11). Câmeras de segurança registraram o momento da queda da construção, e nas imagens é possível ver o temporal.



Cleson Barros do Nascimento, de 58 anos, prestava serviço na obra e morreu no local. A construção no galpão estava quase finalizada e só faltava colocar o telhado. O espaço seria uma fábrica de manilhas. Segundo testemunhas, no momento da chuva, 7 trabalhadores estavam no local finalizando o trabalho. Com o temporal, a maioria dos funcionários conseguiu escapar, mas a vítima teria corrido para o lado oposto da saída e não conseguiu se salvar. O Corpo de Bombeiros foi acionado e tentou reanima-lo, mas ele não resistiu.