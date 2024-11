Trânsito é alterado em áreas centrais de Brasília neste fim de semana; veja onde

O trânsito em áreas centrais da capital federa será alterado neste fim de semana, devido à Maratona Monumental Brasília 2024, que reunirá competidores de todo o Brasil. Cerca de 15 mil atletas devem comparecer aos dois dias de provas. Neste sábado (23), a largada e a chegada ocorrerá na Esplanada dos Ministérios. Parte do trajeto passará pelas vias S1 e N1, além da que leva ao Palácio da Alvorada.



Na altura do Museu da República, três das seis faixas serão interditadas. As demais estarão liberadas para o tráfego de veículos. As equipes de fiscalização do Detran-DF vão controlar o trânsito e auxiliar pedestres.