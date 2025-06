Veterinários do DF recebem capacitação para implantar microchips em cães

Veterinários da rede pública e privada do Distrito Federal participaram de um treinamento promovido pelo Ministério do Meio Ambiente para a implantação de microchips em cães. Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília também colaboraram com a ação como parte de um projeto de extensão universitária.



A iniciativa integra o Cadastro Nacional de Animais de Estimação, conhecido como SinPatinhas, e tem como objetivo ampliar o registro e o controle da população de pets no país. No DF, 60 cães já receberam o microchip, marcando o início da divulgação do sistema para incentivar a adesão da comunidade.



Os microchips, inseridos sob a pele dos animais, funcionam como identificadores únicos e também armazenam informações de saúde, acessíveis exclusivamente por veterinários registrados — o que contribui para a valorização da profissão.



A meta é que, até o final do ano, cerca de 10 mil cães sejam microchipados no DF, com o projeto sendo expandido posteriormente para outros estados. As prioridades são tutores de baixa renda, organizações de proteção animal e protetores independentes.



