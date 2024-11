Violência contra a mulher corresponde a 40% dos flagrantes registrados no DF

O alto índice de violência contra mulher reuniu, nesta quinta-feira (24), representantes da SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) e do MPDFT (Ministério Público do DF e Territórios). Em pauta, estavam as medidas para evitar a ocorrência desse crime. Hoje, 40% dos flagrantes registrados no DF correspondem a esse tipo de delito contra o público feminino.



O encontro ocorreu no Ciob (Centro Integrado de Operações de Brasíia). Houve palestras, análise de dados e participação de outras pastas envolvidas no tema. “Hoje nós temos de falar que em briga de marido e mulher a gente salva a mulher”, reforça a secretária da Mulher, Giselle Ferreira.