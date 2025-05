Entenda os argumentos das defesas do último núcleo acusado de tentativa de golpe Os advogados representantes dos denunciados puderam apresentar os argumentos em sustentações orais em até 15 minutos Brasília|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 20/05/2025 - 10h50 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h30 ) twitter

Ao todo, as defesas de 11 militares e um policial federal apresentaram os argumentos Rosinei Coutinho/STF - 20.5.2025

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) julga, nesta terça-feira (20), o recebimento da denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) contra os integrantes do chamado núcleo 3 da tentativa de golpe de Estado. Este é o último grupo de investigados no inquérito que apura a organização e execução do plano golpista frustrado em 2022.

Após a fala da Subprocuradora-Geral da República, Cláudia Sampaio Marques, que defendeu o recebimento da denúncia, as defesas puderam apresentar os argumentos em sustentações orais.

Coronel Bernardo Romão Corrêa Netto

Ruyter de Miranda Barcelos, advogado do coronel Bernardo Romão Corrêa Netto, afirmou que seu cliente não praticou nenhum ato ilegal e a denúncia é fruto de interpretações erradas e suposições. Ele criticou o andamento da investigação e relembrou que, na audiência de custódia, foi negado o pedido para o coronel poder fazer uma ligação para a esposa.

Para ele, essa negativa fere a dignidade da pessoa humana. “Estamos diante de um constrangimento ilegal. Não há indícios de autoria, nem provas de materialidade. A denúncia deve ser rejeitada”, afirmou.

‌



Barcelos também destacou o sofrimento causado por um processo penal injusto, citando o jurista Francesco Carnelutti: “O processo penal já penaliza independentemente da pena. Se ao fim há absolvição, significa que o processo nunca deveria ter existido.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cleverson Ney Magalhães

Já Luiz Mário Feliz de Moraes Guerra, advogado do tenente-coronel da reserva Cleverson Ney Magalhães, disse que a acusação contra seu cliente se baseia somente no fato de ele ter comparecido a uma reunião com cerca de 15 pessoas. Segundo o advogado, o encontro não teve palestra ou discussão organizada, e não há provas de que um plano golpista tenha sido tratado naquele momento.

‌



“A PGR tenta aproximar o caso da teoria do direito penal do autor, criminalizando o Cleverson pelo cargo que ocupou, e não por atos concretos. Isso não é suficiente para sustentar uma denúncia”, argumentou.

Estevam Theophilo

Já Diogo Rodrigues, advogado do general da reserva Estevam Theophilo, afirmou que a denúncia contra seu cliente se baseia em um áudio descontextualizado enviado pelo tenente-coronel Mauro Cid ao então comandante do Exército, general Freire Gomes. Segundo ele, a mensagem somente sugeria uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e o general Theophilo, sem qualquer conteúdo golpista.

‌



“O áudio, enviado às 9h32 da manhã, começa com ‘boa tarde’, o que indica que pode ter sido gravado antes. Ele termina com uma pergunta, não com uma ordem: ‘O que ele quer conversar com o general Theophilo?’”, disse. Rodrigues também destacou que o general compareceu à reunião de forma oficial, com uniforme e agendamento prévio, o que afastaria qualquer indício de conspiração.

Fabrício Moreira de Bastos

Marcelo Cesar Cordeiro, advogado do coronel Fabrício Moreira de Bastos, afirmou durante sua sustentação oral que não há qualquer participação do cliente em reunião que tratasse de tentativa de golpe de Estado. “O que a defesa pleiteia aqui é um julgamento justo, é uma análise justa”, disse.

Ele citou que a suposta reunião de 28 de novembro foi descrita pelo próprio delator Mauro Cid como uma confraternização entre colegas, um “bate-papo de bar”. “Se a colaboração premiada vale, então deve-se considerar que o próprio colaborador afirmou que não houve tratativa sobre golpe ou abolição do Estado Democrático de Direito. E isso foi aceito pelo relator à época”, afirmou.

Hélio Ferreira Lima

Luciano de Sousa, advogado do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, afirmou que seu cliente foi injustamente incluído na investigação. “Ninguém nunca ouviu o Hélio”, disse. Segundo ele, Lima negou qualquer plano golpista ou encontro com o general Braga Netto em depoimentos prestados antes da delação de Mauro Cid ser alterada.

O advogado questionou a condução da audiência em que Cid mudou sua versão, citando pressão e ameaças veladas à família do delator. “O ministro relator já havia escolhido uma verdade, mesmo sem provas, apenas com elementos de inquérito”, afirmou. Para a defesa, houve nulidade na condução da oitiva.

