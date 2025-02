Espaço Cultural STJ recebe exposição ‘Brasília’, com gravuras de ícones e cotidianos da capital Exposição reúne 60 obras minimalistas que celebram a cidade, mesclando arquitetura e memórias afetivas do artista Brasília|Do R7, em Brasília 12/02/2025 - 19h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 19h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exposição de Pedro Garcia no STJ @pedrogarcia.art/Instagram

O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe, a partir do dia 12 de fevereiro, a exposição “Brasília”, do artista plástico Pedro Garcia. A mostra reúne 60 gravuras que retratam a capital federal sob uma perspectiva singular, celebrando tanto seus ícones arquitetônicos quanto os espaços cotidianos que compõem a identidade da cidade.

As obras, produzidas em papel 100% algodão com impressão de alta qualidade, são resultado de um processo criativo que combina fotografia, desenho manual e finalização digital.

Cada gravura, numerada e assinada, reflete a conexão íntima de Pedro com a cidade onde nasceu e cresceu.

“A arte tem o poder de conectar memórias, estéticas e histórias. Cada trabalho carrega um pedaço da minha vivência com Brasília”, afirma o artista.

‌



Além de sua relevância artística, a produção de Pedro Garcia se destaca pela pegada social. Durante a pandemia, o artista criou uma série de gravuras diárias para celebrar os 60 anos da cidade.

Para cada obra vendida, ele doou uma cesta básica a famílias em situação de vulnerabilidade. O sucesso do projeto gerou mais de mil gravuras vendidas.

‌



Serviço

Exposição: “Brasília”

Artista: Pedro Garcia

‌



Abertura: 12 de fevereiro, das 18h30 às 21h

Visitação: 13 de fevereiro a 19 de março de 2025, de segunda a sexta, das 9h às 19h

Local: Espaço Cultural do STJ (SAFS - Quadra 06 - Lote 01, Brasília-DF)