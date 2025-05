Fraude no INSS: Correios inicia atendimento presencial nesta sexta-feira aos aposentados Ao todo, 4.730 agências serão habilitadas em todo o país; confira lista e documentos necessários Brasília|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 02h00 ) twitter

Atendentes passaram por treinamento para atender aposentados Elza Fiúza/Agência Brasil - arquivo

As agências dos Correios começam nesta sexta-feira (30) a atender os aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares no INSS. A medida foi adotada para atender o público que não consegue ter acesso pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Ao todo, 4.730 agências foram habilitadas em todo o país.

Para saber qual a agência mais próxima, acesse o link com a lista completa de unidades participantes. Também é possível conferir a lista das agências no site dos Correios, e pela central telefônica 135. Os atendentes passaram por treinamento para garantir o suporte aos aposentados.

O que levar para ser atendido?

Apenas um documento de identificação oficial.

Não precisa levar extrato, contracheque ou comprovante de inscrição.

Quem não pode comparecer?

Se o beneficiário estiver impossibilitado de comparecer a uma agência, o atendimento poderá ser realizado por um representante legal, mediante apresentação de procuração autenticada. Nesse caso, o acesso será restrito à consulta, sem possibilidade de alterações cadastrais.

Como será o atendimento?

O atendimento presencial será realizado em uma plataforma específica, independente da base de dados dos benefícios previdenciários, garantindo total segurança das informações.

Nas agências habilitadas, os aposentados e pensionistas poderão:

Consultar se foi feito algum desconto no benefício;

Requerer a contestação de descontos não autorizados;

Reconhecer a autorização de algum desconto;

Consultar sobre resultado da contestação (15 dias úteis após a entrada);

Analisar e contestar a documentação apresentada pela associação; e

Imprimir o protocolo, com orientações para acesso pelo 135 e Meu INSS.

Todo o atendimento será gratuito, feito por equipes treinadas, com prioridade garantida aos aposentados e pensionistas nas agências com sistema de gestão de filas ou guichês exclusivos.

Tem prazo para buscar o atendimento?

O atendimento estará disponível de forma contínua, sem prazo final para solicitar o ressarcimento. Todos serão atendidos com tranquilidade. “Não precisa se preocupar em ir logo no início”, explica o INSS.

Quem mora longe de uma agência?

Segundo o INSS, o governo federal e os Correios estão planejando levar esse atendimento até os lugares mais distantes, com ações itinerantes e busca ativa. O cronograma dessas ações, contudo, ainda não foi divulgado. Em entrevista nesta semana, o ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, explicou também que o ministério deve usar o PREVBarco e PREVMóvel, programas da pasta, para levar atendimento às pessoas com dificuldade de locomoção e também para os ribeirinhos.

Cuidado com golpes

Ninguém do INSS ou dos Correios está autorizado a ir até a casa dos beneficiários. Se alguém aparecer dizendo ser do INSS ou dos Correios, é golpe!

Os canais de atendimento

Pelo aplicativo Meu INSS;

Pelo site do INSS;

Pela Central 135; e

A partir desta sexta-feira, 30 de maio, pelas agências dos Correios.

