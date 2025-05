Fraude do INSS: Governo fará contato direto com ribeirinhos e pessoas com baixa locomoção Programa PREVMóvel e PREVBarco devem ser usados para garantir busca ativa do Ministério da Previdência Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 10h13 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h14 ) twitter

Ministro explicou busca ativa nesta quinta-feira Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 29.05.2025

O governo pretende fazer uma busca ativa de ribeirinhos e pessoas com dificuldade de locomoção que foram vítimas das fraudes do INSS. A medida foi anunciada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em entrevista nesta quinta-feira (29) no Bom Dia, Ministro.

Wolney explicou que a medida será adotada nos próximos meses, depois de o governo monitorar os aposentados e pensionistas que não buscaram atendimento nos Correios, que começa nesta sexta-feira (30), nem no aplicativo Meu INSS, ou pelo telefone 135.

“Vamos fazer uma busca ativa daquele contingente de nove milhões de pessoas [que foram avisadas de descontos na folha de pagamento e que podem ter sido vítimas das fraudes]. No decorrer dos próximos meses, vamos ver quantas entram em contato pelo Meu INSS, pelas agências e pelo 135, e depois vamos ver quem não entrou em contato”, explicou.

O próximo passo é o Ministério utilizar os programas PREVBarco e PREVMóvel. “Há comunidades ribeirinhas que não tem energia elétrica, não tem acesso a televisão, a computador e a internet. O INSS já está preparando um programa para atuar através do PREVBarco, pois temos os barcos da previdência social. Esses barcos vão fazer a busca ativa e vão na casa do cidadão”, explicou.

Para as pessoas com dificuldade de locomoção e sem acesso aos aplicativos ou telefone, o governo pretende usar o PREVMóvel, os veículos da previdência social, “que podem fazer a busca ativa de pessoas com mobilidade reduzida e que não possam se locomover”. O ministro acrescentou que o governo “não vai deixar ninguém para trás que foi lesado”.

Cuidado com novas fraudes

O Ministro alertou, contudo, que o governo federal não realiza contato por e-mail, aplicativos de troca de mensagem ou por SMS, por exemplo. Até o momento, a previdência social também não está visitando nenhuma das possíveis vítimas.

“A comunicação oficial do Ministério é através do site Meu INSS ou pelo aplicativo. O 135 é o telefone que pode ligar com tranquilidade, para as centrais de atendimento. E depois as agências dos Correios. O INSS não telefona, não manda e-mail, não manda WhatsApp. Cuidado para não cair em outro golpe tentando ser ressarcido do golpe anterior”, pediu o ministro.

