‘Separar o joio do trigo’, diz ministro da Previdência sobre associações após fraudes do INSS Wolney Queiroz defendeu a existência de algumas associações e disse que após pente-fino do governo ficarão apenas “poucas e boas” Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 09h30 (Atualizado em 29/05/2025 - 09h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro também disse que governo quer ressarcir aposentados 'bem antes' de dezembro Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil - 29.05.2025

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse que o governo está fazendo um pente-fino para separar o “joio do trigo” no caso das associações de aposentados e pensionistas envolvidas nas fraudes do INSS. Ele explicou que hoje são 41 associações que possuem o Acordo de Cooperação Técnica, ou seja, estão credenciadas pelo INSS.

“Agora vai acontecer um pente-fino, vamos fazer uma checagem de todas as associações, como elas se comportam e como elas trabalham. Ao final de tudo vamos separar o joio do trigo e vamos ficar com o trigo. O trigo são as associações que existem, que efetivamente prestam serviços aos aposentados, pois há essas associações: associações que tem 60 anos, 40 anos, e que são amplamente conhecidas pelos aposentados”, defendeu.

Ele ressaltou que, “a partir desse momento que aconteceu a operação deflagrada pelo governo, a CGU (Controladoria-Geral da União) com a PF (Polícia Federal), primeiro ocorreu uma determinação do governo de suspender todo e qualquer desconto”. “Todas as associações estão proibidas de descontar e de receber dinheiro”, explicou.

O Ministro também disse que é benéfico aos aposentados e pensionistas que essas associações “sejam preservadas”. “Ao final de tudo, ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados”, disse.

‌



Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Suposta fraude no INSS

As declarações foram dadas em entrevista ao Bom Dia, Ministro, nesta quinta-feira (29). Na ocasião, o ministro também disse estar confiante de que o governo conseguirá ressarcir os aposentados vítimas das fraudes no INSS antes de 31 de dezembro, data limite estabelecida pelo próprio governo federal.

“[A data de 31 de dezembro] foi uma fala do presidente do INSS, Gilberto Waller, que colocou um prazo limite. Mas eu espero, sinceramente, que bem antes a gente consiga isso porque esse foi um pedido do presidente da República [Luiz Inácio Lula da Silva] que pediu que a gente fosse rápido, fosse implacável na busca e responsabilização dos culpados”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp