INSS anuncia parceria com Correios para atender aposentados vítimas de fraudes Expectativa é que parceria reduza sobrecarga nas agências do próprio INSS; medida foi anunciada nesta quinta Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 22/05/2025 - 10h00 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h31 )

Ministro Wolney Queiroz anuncia parceria do INSS com Correios Valter Campanato/Agência Brasil-12.5.25

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) fez uma parceria com os Correios para atender aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares nos benefícios. A medida foi anunciada nesta quinta-feira (22) durante coletiva de imprensa, mas foi adiantada pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, nas redes sociais no começo da manhã.

Segundo o governo, a ação foi adotada para diminuir a sobrecarga das agências do INSS, que estão com alta demanda de atendimento. Os funcionários dos Correios poderão, por exemplo, orientar os segurados sobre como pedir reembolso ou explicar como verificar se houve descontos irregulares.

Segundo o Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, essa é uma nova fase do esforço do governo. “Estamos anunciando esse atendimento preesencial para ajudar a ampliar o escopo dos atendimentos, complementando o [aplicativo] Meu INSS, o telefone 135 e as agências do INSS”, disse.

Queiroz destacou que os Correios tem capilaridade e estão distribuídos no Brasil inteiro. “Estamos aqui muito honrados, felizes, de ter esse suporte dos correios, estamos bem animados com a possibilidade de fazer esse anúncio no dia de hoje. Quero reafirmar o nosso compromisso inicial de que ninguém, nenhum aposentado ou pensionista, ficará prejudicado”, reforçou.

Medidas inclusivas

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, enviou no começo da semana recomendação ao INSS e ao Ministério da Previdência, solicitando a adoção de ‘medidas mais inclusivas e eficazes’ para garantir o ressarcimento de valores subtraídos indevidamente de aposentados e pensionistas.

O documento destaca que o plano adotado pelo governo federal de reembolsar as vítimas exclusivamente por meio digital ‘pode prejudicar aqueles socialmente vulneráveis, como indígenas, quilombolas, aposentados rurais, analfabetos e idosos em situação de fragilidade socioeconômica’. Para essas populações e para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, a solicitação da Procuradoria é que o INSS ‘estabeleça um rito declaratório simplificado para que elas possam relatar irregularidades nos descontos sofridos’.

A Procuradoria dos Direitos do Cidadão também propõe que, uma vez confirmado o desconto indevido, o valor seja devolvido em até 30 dias, diretamente na conta do segurado.

O entendimento dos procuradores é o de que a comunicação exclusiva por meio digital ou telefônica ‘pode deixar esses cidadãos e cidadãs desamparados, impedindo-os de exercer seu direito ao ressarcimento’.”A falta de familiaridade com plataformas online e, em alguns casos, a ausência de acesso à internet e a dispositivos eletrônicos de comunicação são capazes de gerar desigualdade no acesso à informação adequada e à justiça”, alerta a Procuradoria.

A recomendação é assinada pelo procurador federal dos Direitos do Cidadão, Nicolao Dino, e pelos procuradores da República Anselmo Lopes, do MPF no Distrito Federal, e Fabiano de Moraes, do MPF no Rio Grande do Sul.Eles também recomendam que, para os demais segurados, seja viabilizado, com urgência, o atendimento presencial nas agências da Previdência Social.

Como alternativa, o Ministério Público Federal sugere a utilização de postos avançados em parceria com instituições públicas, como os Correios, para facilitar o acesso dos beneficiários aos canais de contestação.

